Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
Сегодня, 23 ноября, в рамках чемпионата Греции прошли два матча.
ПАОК проиграл «Олимпиакосу», «Марусси» уступил «Ираклису».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 6-1, ПАОК – 5-2, АЕК – 5-2, Перистери – 4-3, Кардицас – 3-4, Миконос – 3-4, Ираклис – 3-4, Промитеас – 3-5, Арис – 3-5, Марусси – 2-5, Колоссос – 2-6, Паниониос – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
