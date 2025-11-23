Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»

Тренер «Уралмаша отметил роль защиты и поддержки трибун в победе над «Пари НН».

«Уралмаш» одержал домашнюю победу над «Пари НН» (73:72) в матче Единой лиги ВТБ. После игры главный тренер екатеринбургской команды Ростислав Вергун объяснил, как его подопечным удалось переломить ход встречи.

«Было очень важно, прежде всего, с психологической точки зрения, найти путь к этой победе перед паузой – неважно как. Понимали, что будет непросто. Пришлось прибегнуть к перестановкам, плану B, плану С. И здорово, что наши болельщики включились и повели нас за собой.

Считаю, что за счет хорошей защиты во второй половине мы смогли перехватить контроль над игрой. Конечно, хотелось бы завершить ее чуть более качественно, но сейчас не время вдаваться в детали. Самое главное – это финальный результат. И сегодня мы победили.

Поздравляю наших болельщиков и команду с этой победой. Сейчас немного отдохнем друг от друга. Впереди предстоит много работы, постараемся с пользой провести эту разу», – сказал Вергун.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Уралмаш » проведет 7 декабря на своей площадке против финалиста прошлого сезона – петербургского «Зенита».