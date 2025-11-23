Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли шесть матчей.
«Триест» взял верх над «Миланом» в напряженном матче, «Канту» проиграл «Виртусу».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 8-1, Брешия – 8-1, Виртус – 7-1, Венеция – 7-2, Дертона – 6-3, Милан – 5-4, Ваноли Кремона – 5-4, Триест – 5-4, Тренто – 4-5, Наполи – 4-5, Канту – 3-6, Варезе – 2-6, Динамо Сассари – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-7, Удине – 2-7, Тревизо – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
