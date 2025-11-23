  • Спортс
0

Чима Монеке: «После матча с «Валенсией» я почти не спал. Чувствую, что я – причина нашего поражения»

Форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке взял на себя вину за поражение от «Валенсии».

После драматичного поражения от «Валенсии» (73:76) в матче Евролиги форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке не стал искать оправданий и назвал себя главным виновником неудачи команды.

«Я почти не спал. После игр у меня почти никогда не получается уснуть. Это, конечно, разочаровывает, но если мы извлечем урок, это пойдет нам на пользу.

Если честно, я чувствую, что я – причина нашего поражения, и я беру на себя эту ответственность – как в хорошие моменты, так и в плохие. Так что да, я должен быть лучше, и буду лучше.

Чтобы стать великой командой, мы должны быть честными с собой, и я всегда начинаю с себя после каждой игры – независимо от результата. Я промахнулся во многих простых моментах, которые обычно забиваю не задумываясь», – признался Монеке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЦрвена Звезда
logoВаленсия
logoЕвролига
logoЧима Монеке
