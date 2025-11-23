Джа Морэнт прервал интервью товарища по команде, чтобы подколоть Клэя Томпсона: «Скажи им, кто тут лучший снайпер! И это не тот чувак из «Голден Стэйт!»

Морэнт воспользовался возможностью публично уколоть Томпсона.

В сегодняшнем матче победном матче против «Далласа» (102:96) резервный защитник «Мемфиса » Кэм Спенсер набрал 17 очков, попав 6 из 10 бросков с игры, включая 3 из 5 трехочковых.

После игры репортеры брали интервью у Спенсера, но его прервал звездный защитник «Гриззлис» Джа Морэнт , пропускающий матчи из-за травмы.

«Скажи им, кто тут лучший снайпер! И это не тот чувак из «Голден Стэйт !» – выкрикнул Морэнт, имея в виду защитника «Далласа» Клэя Томпсона , который завоевал 4 чемпионских титула в составе «Уорриорс».

Томпсон в сегодняшней игре отметился 22 очками (7 из 17 с игры, 6 из 12 из-за дуги).