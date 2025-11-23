Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
23 ноября в чемпионате Турции прошли четыре матча.
«Фенербахче» взял верх над «Бурсаспором», «Тофаш» выиграл у «Анадолу Эфеса».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 9-0, Бахчешехир – 8-1, Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 6-3, Галатасарай – 6-3, Тюрк Телеком – 5-4, Тофаш – 5-4, Эсенлер Эроспор – 4-5, Трабзонспор – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Бурсаспор – 3-6, Петким Спор – 3-6, Маниса – 3-6, Мерсин – 3-6, Каршияка – 1-8, Бююкчекмедже – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости