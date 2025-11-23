Единая лига ВТБ. 25 очков Каспера Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Зенит», «Уралмаш» взял верх над «Пари НН»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА выиграл у «Зенита» в матче финалистов прошлого сезона, «Уралмаш» в напряженной концовке обыграл «Пари НН». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 10-2, ЦСКА – 10-2, Локомотив-Кубань – 10-3, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 7-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-7, Пари Нижний Новгород – 3-9, Автодор – 2-11, Самара – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.