Единая лига ВТБ. 25 очков Каспера Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Зенит», «Уралмаш» взял верх над «Пари НН»
Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
ЦСКА выиграл у «Зенита» в матче финалистов прошлого сезона, «Уралмаш» в напряженной концовке обыграл «Пари НН».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 10-2, ЦСКА – 10-2, Локомотив-Кубань – 10-3, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 7-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-7, Пари Нижний Новгород – 3-9, Автодор – 2-11, Самара – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
