Ник Калатес: «Желько Обрадович сильно изменился. Он стал спокойнее, но требовательность осталась»

Ник Калатес: Желько Обрадович сильно изменился. Он стал спокойнее.

Спустя 13 лет после совместной работы в «Панатинаикосе» Ник Калатес и Желько Обрадович снова вместе – теперь в «Партизане ». 36-летний разыгрывающий рассказал об изменениях в стиле работы легендарного тренера.

«Он сильно изменился, стал намного спокойнее. Я смотрю на его поведение во время игр и тренировок и думаю... 15 лет назад он бы уже схватил кого-нибудь за ухо или ударил планшетом. Сейчас он более сдержан, но остался таким же – а может, даже еще более – требовательным», – поделился Калатес.

