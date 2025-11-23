  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Вучевич после победы над «Вашингтоном»: «Если мы продолжим играть так, нас ждут болезненные поражения»
3

Никола Вучевич после победы над «Вашингтоном»: «Если мы продолжим играть так, нас ждут болезненные поражения»

Центровой «Чикаго» раскритиковал игру команды, несмотря на победу.

Несмотря на победу над «Вашингтоном» со счетом 121:120 и положительный баланс побед и поражений (9–7), центровой «Чикаго» Никола Вучевич жестко раскритиковал игру команды.

«Мы просто не играли на уровне стандартов НБА. Не думаю, что мы действительно понимаем, что это просто неприемлемо – продолжать играть таким образом.

Да, мы победили, победы в этой лиге даются тяжело. Но мы должны осознавать, что так не будет продолжаться вечно. Нельзя рассчитывать, что мы и дальше будем побеждать лишь благодаря промахам соперников или удачным перехватам в заключительные минуты.

Это не всегда будет работать в нашу пользу. Если мы продолжим играть так, нас ждут болезненные поражения», – заявил Вучевич.

Шесть из девяти побед «Чикаго» в этом сезоне одержаны с разницей в 4 очка или меньше. При этом в двух матчах решающие броски на последних секундах выполнил Никола Вучевич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoЧикаго
logoНБА
logoНикола Вучевич
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уизардс» упустили мяч за пределы площадки в решающем владении, потерпев 14-е поражение подряд
23 ноября, 08:24Видео
НБА. 44 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» в игре против «Сакраменто», 37 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Нью-Йорк» и другие результаты
23 ноября, 05:59
Никола Вучевич и Джей Хафф – авторы лучших моментов игрового дня НБА
20 ноября, 08:30Видео
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45