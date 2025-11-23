Никола Вучевич после победы над «Вашингтоном»: «Если мы продолжим играть так, нас ждут болезненные поражения»

Центровой «Чикаго» раскритиковал игру команды, несмотря на победу.

Несмотря на победу над «Вашингтоном » со счетом 121:120 и положительный баланс побед и поражений (9–7), центровой «Чикаго» Никола Вучевич жестко раскритиковал игру команды.

«Мы просто не играли на уровне стандартов НБА . Не думаю, что мы действительно понимаем, что это просто неприемлемо – продолжать играть таким образом.

Да, мы победили, победы в этой лиге даются тяжело. Но мы должны осознавать, что так не будет продолжаться вечно. Нельзя рассчитывать, что мы и дальше будем побеждать лишь благодаря промахам соперников или удачным перехватам в заключительные минуты.

Это не всегда будет работать в нашу пользу. Если мы продолжим играть так, нас ждут болезненные поражения», – заявил Вучевич.

Шесть из девяти побед «Чикаго » в этом сезоне одержаны с разницей в 4 очка или меньше. При этом в двух матчах решающие броски на последних секундах выполнил Никола Вучевич .