Серхио Скариоло после поражения от Грузии: «Это моя вина»
Серхио Скариоло взял на себя вину за поражение от Грузии на старте Евробаскета.
«Это моя вина, что я не смог показать и убедить свою команду, что Грузия намного больше и физически сильнее нас, и нам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы соответствовать их физической мощи, и мы этого не сделали», – сказал главный тренер сборной Испании.
Испанцы проиграли грузинской команде со счетом 69:83 в первом матче на Евробаскете-2025.
Это первая в истории чемпионата Европы победа Грузии над Испанией.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
