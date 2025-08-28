Серхио Скариоло после поражения от Грузии: «Это моя вина»

Серхио Скариоло взял на себя вину за поражение от Грузии на старте Евробаскета.

«Это моя вина, что я не смог показать и убедить свою команду, что Грузия намного больше и физически сильнее нас, и нам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы соответствовать их физической мощи, и мы этого не сделали», – сказал главный тренер сборной Испании.

Испанцы проиграли грузинской команде со счетом 69:83 в первом матче на Евробаскете-2025.

Это первая в истории чемпионата Европы победа Грузии над Испанией.