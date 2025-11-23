Йовица Арсич о матче с «Автодором»: «Постарались заставить их играть более индивидуально, и это сработало – соперник сделал всего девять передач»

Красноярский «Енисей » уверенно переиграл на своей площадке «Автодор» (80:67) в очередном матче Единой лиги ВТБ, завершив ноябрь с показателем 4 победы и 1 поражение. Главный тренер хозяев Йовица Арсич остался доволен игрой команды, особенно под щитом.

«Сегодня было видно, что у нас есть преимущество под кольцом. Мы сделали 26 подборов в нападении и уверенно контролировали вторую половину игры, чему я очень рад. У «Автодора » была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол.



Мы постарались заставить их играть более индивидуально, и это сработало – соперник сделал всего девять передач. Спасибо нашим болельщикам: они помогли команде проснуться и довести матч до победы!» – заявил Арсич.

Следующим соперником «Енисея» станет московское МБА-МАИ, матч пройдет в Красноярске 6 декабря.