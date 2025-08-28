Сандро Мамукелашвили: «Яннис – зверь, но мой настрой будет таким же»

После победы над Испанией сборная Грузия готовится к новым вызовам.

«Безумно уважаю Альдаму, он потрясающий игрок, но мне было что доказывать. Теперь я должен выйти с такой же интенсивностью против Янниса. Я знаю его – он зверь, поэтому буду предельно сфокусирован и, надеюсь, окажусь лучше.

Важно делать правильные шаги к следующим играм. Мы рады, что сыграли сплоченно, и готовы к новым вызовам. Теперь соперники будут уважать нас больше, поэтому мы должны продолжать играть вместе и играть жестко», – заявил центровой сборной Грузии и «Торонто».

Сборная Грузии сенсационно одолела действующих победителей Евробаскета, сборную Испании, со счетом 83:69.