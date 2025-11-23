Тай Джером пропустит еще 6-9 недель

Восстановление Тая Джерома займет еще 6-9 недель.

«Мемфис » официально сообщил, что защитник Тай Джером не сможет играть еще 6-9 недель – он продолжает восстанавливаться после серьезного повреждения икроножной мышцы. Клуб отметил, что процесс реабилитации идет хорошо.

Джером не выходил на площадку в матчах регулярного сезона после того, как получил травму в предсезонных играх. Этим летом «Гриззлис» подписали с 28-летним защитником трехлетний контракт на сумму 27,6 млн долларов.