19+7+6 от Сандро Мамукелашвили помогли Грузии победить Испанию
Грузия начала Евробаскет-2025 с победы над одним из фаворитов группы Испанией.
Сандро Мамукелашвили помог сборной Грузии обыграть Испанию со счетом 83:69 в первом матче группы C, набрав 19 очков, сделав 7 подборов, 6 передач и 1 перехват.
Центровой «Торонто» реализовал 6 из 11 с игры, 2 из 6 из-за дуги и 5 из 6 с линии штрафных.
Гога Битадзе добавил 15 очков, Дуда Санадзе – 11, капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия закончил встречу с 13 очками.
Это первая в истории Евробаскета победа Грузии над Испанией.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4355 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
