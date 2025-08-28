19+7+6 от Сандро Мамукелашвили помогли Грузии победить Испанию

Грузия начала Евробаскет-2025 с победы над одним из фаворитов группы Испанией.

Сандро Мамукелашвили помог сборной Грузии обыграть Испанию со счетом 83:69 в первом матче группы C, набрав 19 очков, сделав 7 подборов, 6 передач и 1 перехват.

Центровой «Торонто» реализовал 6 из 11 с игры, 2 из 6 из-за дуги и 5 из 6 с линии штрафных.

Гога Битадзе добавил 15 очков, Дуда Санадзе – 11, капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия закончил встречу с 13 очками.

Это первая в истории Евробаскета победа Грузии над Испанией.