«Вы, ребята, не понимаете, что значит стать чемпионом». Дрэймонд Грин выступил в защиту Ника Янга от нападок Кеньона Мартина по поводу чемпионского титула с «Уорриорс»

Грин объяснил роль Янга в чемпионском титуле «Уорриорс» 2018 года.

Бывший игрок НБА Ник Янг провел в «Голден Стэйт » всего один сезон, но в 2018 году помог «Уорриорс» выиграть их третий чемпионский титул.

В подкасте Гилберта Аренаса бывшие игроки НБА Кеньон Мартин и Рашад Маккэнтс часто критикуют Янга за его роль в той команде, считая, что он был «пассажиром».

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин решил ответить на выпады Мартина и Маккэнтса в сторону Янга.

«Я хочу кое-что сказать Кеньону Мартину и Рашаду Маккэнтсу. Парочке парней, которые пытаются нападать на Ника Янга из-за его чемпионского титула. Я знаю, что вы, ребята, не понимаете, что значит стать чемпионом. И из-за этого вы нападаете на Янга, потому что не знаете, что для этого нужно.

Если вы посмотрите на наш чемпионский поход, частью которого был Ник Янг, то Ник Янг был ключевым, решающим игроком в серии с «Хьюстоном». В шестой и седьмой играх Ник Янг был одним из основных защитников против Джеймса Хардена. Ник Янг забивал важные трехочковые. Он изменил ход серии в нашу пользу. И знаете что? Работа выполнена. Когда речь идет о победе в чемпионате, он повлиял на серию. Это его работа как ролевого игрока – повлиять на одну серию. Он это сделал.

Так что, когда вы, ребята, пытаетесь сказать: «Его чемпионский титул не имеет значения, он просто проехался за компанию, он просто получил перстень». Нет, это не так. Что он сделал, так это повлиял на серию, но поскольку вы, ребята, никогда не выигрывали чемпионат, вы не совсем понимаете эту концепцию», – сказал Грин.

За свою 15-летнюю карьеру в НБА Кеньон Мартин дважды достигал финала НБА с «Нью-Джерси Нетс», но оба раза безуспешно. Рашад Маккэнтс, в свою очередь, за четыре года карьеры ни разу не попадал в плей-офф.