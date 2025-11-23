Никола Йокич: «Результат 12–4 не отражает реального положения дел. Мы не настолько хороши»

Никола Йокич: Результат 12–4 не отражает реального положения дел.

Центровой «Денвера » Никола Йокич раскритиковал игру команды, несмотря на ее высокое положение в таблице. После домашнего поражения от «Сакраменто » (123:128) он призвал партнеров срочно прибавлять.

«Кингз» были более агрессивны в атаке. А помощи... помощи в защите не было. Мы постоянно опаздывали на шаг по сравнению с ними.

Результат 12–4 не отражает реального положения дел. Мы не настолько хороши. Нам нужно значительно прибавлять, если мы хотим добиться чего‑то серьезного. Да, мы играем лучше, выглядим лучше. Но нам нужно быть на высоте постоянно – каждую игру, каждое владение», – заявил Йокич.