«Процесс, вероятно, необратим. Сложилась нездоровая ситуация». Одед Каташ находится на грани увольнения из «Маккаби»

Главный тренер «Маккаби» находится на грани увольнения из-за слабых результатов.

Согласно данным израильского издания Sports Walla, положение главного тренера «Маккаби Тель-Авив » Одеда Каташа оценивается как крайне нестабильное. Источники, близкие к клубу, не исключают скорого расставания с специалистом.

«В клубе уже давно ощущается истощение, которое теперь проявляется в разочаровывающих результатах. Создается впечатление, что независимо от того, что происходит, процесс, вероятно, необратим. Мы любим Одеда здесь, но сейчас сложилась нездоровая ситуация для обеих сторон», – передают источники издания.

В этом году «Маккаби» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице Евролиге с результатом 3-9.