Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли четыре матча.

«Партизан» уверенно обыграл «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 5-2, ФМП Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 2-5, Студентски центар Черногория – 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 1-6. Группа B Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Спартак Суботица Сербия – 4-3, Црвена Звезда Сербия – 4-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-4, Илирия Словения – 3-4, Вена Австрия – 2-5, Мега Сербия – 2-5, Задар Хорватия – 2-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.