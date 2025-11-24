  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
0

Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли четыре матча.

«Партизан» уверенно обыграл «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 5-2, ФМП Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 2-5, Студентски центар Черногория – 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 1-6.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Спартак Суботица Сербия – 4-3, Црвена Звезда Сербия – 4-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-4, Илирия Словения – 3-4, Вена Австрия – 2-5, Мега Сербия – 2-5, Задар Хорватия – 2-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
logoЦрвена Звезда
Вена
logoСтудентски центар
logoПартизан
logoСпартак Суботица
logoЦедевита-Олимпия
logoБудучность
результаты
logoМега
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. ФМП проиграл «Клужу», «Босна Роял» победил «Илирию»
22 ноября, 20:32
Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»
18 ноября, 14:30
Данило Анджушич покинет «Дубай» и продолжит карьеру в «Арисе»
17 ноября, 18:20
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45