Никола Йокич добился технического замечания для Дрю Юбэнкса, несколько раз подряд «продавая» фол
Йокич вынудил Юбенкса получить техническое замечание.
В одном из эпизодов матча против «Сакраменто» центровой «Денвера» Никола Йокич боролся с форвардом «Кингс» Дрю Юбэнксом.
Серб несколько раз пытался «продать» судьям фол и в итоге добился своего, когда Юбэнкс толкнул его в спину и заработал технический.
«Денвер» проиграл «Сакраменто» (123:128), Йокич отметился 44 очками, 13 подборами 7 передачами, Юбенкс – 8 очками и 3 подборами.
