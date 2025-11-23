Никола Йокич добился технического замечания для Дрю Юбэнкса, несколько раз подряд «продавая» фол

Йокич вынудил Юбенкса получить техническое замечание.

В одном из эпизодов матча против «Сакраменто» центровой «Денвера » Никола Йокич боролся с форвардом «Кингс» Дрю Юбэнксом .

Серб несколько раз пытался «продать» судьям фол и в итоге добился своего, когда Юбэнкс толкнул его в спину и заработал технический.

«Денвер» проиграл «Сакраменто » (123:128), Йокич отметился 44 очками, 13 подборами 7 передачами, Юбенкс – 8 очками и 3 подборами.