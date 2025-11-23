  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич добился технического замечания для Дрю Юбэнкса, несколько раз подряд «продавая» фол
Видео
5

Никола Йокич добился технического замечания для Дрю Юбэнкса, несколько раз подряд «продавая» фол

Йокич вынудил Юбенкса получить техническое замечание.

В одном из эпизодов матча против «Сакраменто» центровой «Денвера» Никола Йокич боролся с форвардом «Кингс» Дрю Юбэнксом.

Серб несколько раз пытался «продать» судьям фол и в итоге добился своего, когда Юбэнкс толкнул его в спину и заработал технический.

«Денвер» проиграл «Сакраменто» (123:128), Йокич отметился 44 очками, 13 подборами 7 передачами, Юбенкс – 8 очками и 3 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BasketNews в соцсети X
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoСакраменто
logoДрю Юбэнкс
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич был близок к трипл-даблу (44+13+7) в проигранном матче против «Сакраменто»
23 ноября, 08:04Видео
Расселл Уэстбрук набрал 15 очков в четвертой четверти, «Сакраменто» победил «Денвер», прервав серию из 8 поражений
23 ноября, 06:22
«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке
21 ноября, 20:10
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45