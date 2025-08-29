  • Спортс
Женская НБА. 15 очков и 20 подборов Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Сиэтлу» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Лидер чемпионата «Миннесота» на своем паркете уступила «Сиэтлу», защитница «Шторм» Скайлар Диггинс отметилась 23 очками (8 из 14 с игры, 4 из 8 из-за дуги).

Форвард «Чикаго» Энджел Риз набрала 15 очков, 20 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота, но этого не хватило для победы в матче с «Меркури».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Вашингтон – 86:63 (18:20, 25:17, 19:12, 27:14)

НЬЮ-ЙОРК: Харрисон (16 + 5 подборов), Мессеман (15 + 5 подборов + 5 передач), Йоханнес (14 + 5 передач), Стюарт (12 + 9 подборов).

ВАШИНГТОН: Ситрон (18), Ириафен (16), Олсен (9).

29 августа. 2.00

Миннесота – Сиэтл – 79:93 (25:12, 21:21, 17:34, 16:26)

МИННЕСОТА: Макбрайд (20), Коллиер (18 + 9 подборов), Уильямс (18 + 5 подборов + 10 передач), Клюндикова (1 подбор + 1 перехват + 1 блок-шот).

СИЭТЛ: Диггинс (23 + 5 передач + 4 перехвата), Уильямс (16), Малонга (13 + 7 подборов), Уилер (13), Огвумике (12 + 9 подборов).

29 августа. 3.00

ФиниксЧикаго – 83:79 (17:22, 20:8, 24:25, 22:24)

ФИНИКС: Коппер (28 + 3 перехвата), Томас (15 + 9 подборов + 6 передач), Мэк (10 + 12 подборов).

ЧИКАГО: Кардосо (15 + 7 подборов), Нерс (15), Риз (15 + 20 подборов).

29 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
