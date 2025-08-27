Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»

«Индиана» разгромила «Сиэтл».

В составе «Фивер» отличилась центровая Алия Бостон. На ее счету 27 очков, 9 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 10 точных из 18 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.

Кроме нее ярко выступили баскетболистки задней линии Одисси Симс (22 + 6 передач) и Келси Митчелл (21).

«Индиана» обыграла «Сиэтл» – 95:75.