Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»
«Индиана» разгромила «Сиэтл».
В составе «Фивер» отличилась центровая Алия Бостон. На ее счету 27 очков, 9 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 10 точных из 18 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.
Кроме нее ярко выступили баскетболистки задней линии Одисси Симс (22 + 6 передач) и Келси Митчелл (21).
«Индиана» обыграла «Сиэтл» – 95:75.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Women’s Hoops Network
