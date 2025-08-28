Видео
34 очка Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одержать 12-ю победу подряд

Эйжа Уилсон провела очередной яркий матч.

Центровая «Лас-Вегаса» набрала 34 очка, 9 подборов, 1 перехват и 4 блок-шота, реализовав 13 из 21 броска с игры, 2 из 3 трехочковых и 6 из 8 из-за дуги. Это 11-й матч баскетболистки с 30 и более очками в нынешнем сезоне.

«Эйсес» одержали 12-ю победу подряд, обыграв «Атланту» со счетом 81:75, и повторили рекорд клуба, установленный в 2012 году.

В составе команды также отличилась защитник Джеки Янг, оформившая 2-й в сезоне трипл-дабл (10 + 11 подборов + 10 передач).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OurSportsCentral
