34 очка Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одержать 12-ю победу подряд

Эйжа Уилсон провела очередной яркий матч.

Центровая «Лас-Вегаса » набрала 34 очка, 9 подборов, 1 перехват и 4 блок-шота, реализовав 13 из 21 броска с игры, 2 из 3 трехочковых и 6 из 8 из-за дуги. Это 11-й матч баскетболистки с 30 и более очками в нынешнем сезоне.

«Эйсес» одержали 12-ю победу подряд, обыграв «Атланту » со счетом 81:75, и повторили рекорд клуба, установленный в 2012 году.

В составе команды также отличилась защитник Джеки Янг, оформившая 2-й в сезоне трипл-дабл (10 + 11 подборов + 10 передач).