Видео
1

Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»

Алисса Томас установила рекорд.

Форвард «Финикса» набрала 12 очков, 16 подборов, 15 передач и 3 перехвата при 5 точных из 9 бросков с игры в победном матче с «Лос-Анджелесом» (92:84).

Это рекордный 7-й трипл-дабл баскетболистки в сезоне и 18-й за карьеру (рекордный в женской НБА). Томас оформила первый трипл-дабл в истории лиги с 15 и более подборами и передачами.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3282 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети женской НБА
logoЛос-Анджелес жен
logoБаскетбол - видео
logoженская НБА
logoАлисса Томас
Финикс жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»
сегодня, 04:15
19 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Финикс» и продлить победную серию до 9 игр
122 августа, 10:26Видео
Рекордные 44 очка Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» в игре со «Спаркс»
621 августа, 04:30Видео
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Мне плевать, что думают так называемые эксперты»
213 минут назад
Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»
23 минуты назад
Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»
35 минут назад
Тайриз Халибертон о прозвище «Халибан»: «Мне очень жаль»
148 минут назад
Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории
сегодня, 15:34
«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере
сегодня, 15:25
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия играет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
62сегодня, 15:20Live
Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы
24сегодня, 14:11
Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
15сегодня, 13:46
Литва установила рекорд Евробаскета по количеству подборов в одном матче – 57
4сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
2 минуты назадФото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
8 минут назад
Маркифф Моррис о руководстве «Далласа»: «Мне сразу сказали, что на площадке на меня особо не рассчитывают»
47 минут назад
Траджан Лэнгдон: «Мы собираемся проявить терпение и дать нашим молодым игрокам возможность развиваться»
48 минут назад
Гилберт Аренас о своем аккаунте на OnlyFans: «Я завел аккаунт. Да, я это сделал… Сейчас я женат»
152 минуты назад
Саша Вуячич: «Лука Дончич был «слишком большим» для «Далласа» и идеально подходит «Лейкерс»
53 минуты назад
Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»
58 минут назад
Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа
2сегодня, 15:23
Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»
2сегодня, 15:10
«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера
сегодня, 14:59