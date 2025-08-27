Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»
Алисса Томас установила рекорд.
Форвард «Финикса» набрала 12 очков, 16 подборов, 15 передач и 3 перехвата при 5 точных из 9 бросков с игры в победном матче с «Лос-Анджелесом» (92:84).
Это рекордный 7-й трипл-дабл баскетболистки в сезоне и 18-й за карьеру (рекордный в женской НБА). Томас оформила первый трипл-дабл в истории лиги с 15 и более подборами и передачами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети женской НБА
