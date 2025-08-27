Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Коннектикут»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Атланта» примет на своем паркете «Лас-Вегас», «Даллас» встретится с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Лас-Вегас
28 августа. 2.30
Даллас – Коннектикут
28 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
