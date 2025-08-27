Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Атланта » примет на своем паркете «Лас-Вегас », «Даллас » встретится с «Коннектикутом». Женская НБА Регулярный чемпионат Атланта – Лас-Вегас 28 августа . 2.30 Даллас – Коннектикут 28 августа . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.