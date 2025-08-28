  • Спортс
0

Представитель посольства РФ во Франции: «Ход судебного процесса по делу Даниила Касаткина не дает оснований для оптимизма»

В посольстве РФ прокомментировали судебное заседание по делу Даниила Касаткина.

– Судья озвучил решение, никак не мотивировав его. Никаких доводов в пользу отказа об изменении меры пресечения приведено не было. Только решение! Это наводит на мысль о предвзятости судебного заседания и французской юстиции в отношении российских граждан.

- Наше посольство готово было предоставить Касаткину какое‑то жилье для домашнего ареста?

– Посольство предпринимало все шаги для изменения меры пресечения. Посольство уведомило судебные органы Франции о предоставления Касаткину жилья до окончательного вердикта. Судом наши доводы не были услышаны и не были приняты им во внимание.

Мы общаемся и с администрацией тюрьмы. Есть бытовые проблемы. Администрация никак не отреагировала на законные требования посольства. Посольство обратилось в МИД Франции для улучшения условия содержания. Но ответа из МИД нет.

- Кто его сокамерники? Есть ли информация?

– Наш коллега из посольства его неоднократно посещал. Содержание далеко от удовлетворительного. Но сосед достаточно адекватен. Он говорит по‑английски. А бытовые проблемы, видимо, не самое главное. Но ему нельзя посещать спортзал. А на прогулку 2 часа в день. И нет разрешения на посещение Даниила его невестой Анной.

Мы запросили консульский доступ к Даниилу. Сотрудник вскоре вновь его посетит в тюрьме и поговорит с ним. Давайте дождемся решения суда. Но сам ход процесса не дает оснований для большого оптимизма, - сказал старший советник, руководитель пресс‑службы посольства России во Франции Вадим Сизоненко.

Российский баскетболист был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. В США Касаткину может грозить до 5 лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoДаниил Касаткин
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
