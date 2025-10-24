Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»

Бруну Фернандо может сменить клуб.

27-летний форвард из Анголы перешел в «Реал » в январе этого года, но не вписался в команду.

Фернанду набирает 4,4 очка и 3,4 подбора за 10,4 минуты в среднем в этом розыгрыше Евролиги и, скорее всего, покинет клуб.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, основным претендентом на игрока является сербский «Партизан », а среди других интересующихся отметился действующий чемпион турецкий «Фенербахче ».