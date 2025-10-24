2

«Партизан» всерьез интересуется Кэмероном Пэйном

Кэмерон Пэйн может продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне 31-летний защитник (188 см) выступал за «Нью-Йорк», отыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.

Пэйн тренировался с «Индианой» в «предсезонке», но был отчислен перед началом чемпионата.

Серьезный интерес к игроку проявляет сербский «Партизан».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
