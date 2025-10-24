Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли

Кай Джонс не выйдет на дерби в Евролиге.

24-летний центровой перебрался в турецкий «Анадолу Эфес » из НБА и провел пока только 1 матч за новую команду.

В четверг на тренировке Джонс пожаловался на сильную головную боль и выбыл из состава на матч Евролиги. Его клуб примет «Фенербахче » в стамбульском дерби.

Джонс начал выступление в Европе, набрав 10 очков и 3 подбора за 20,5 минуты в матче турецкого чемпионата.