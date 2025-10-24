«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом

Деандре Эйтон учится играть с Лукой Дончичем и Остином Ривзом.

«Уже могу сказать точно, что это будет веселый сезон. Лука и Остин внимательно относятся ко мне и моим предпочтениям. К пик-н-роллу, разменам. Доверяют моему опыту, это хорошо видно на тренировках, в работе в краске и изоляциях после пик-н-ролла.

Лука говорит глазами. Он похож на других лучших разыгрывающих, таких как Крис Пол. Один разговор, и они понимают, что тебе нужно. Полностью читают игру, сразу разбирают соперника через призму своих партнеров.

Я буду еще одним инструментом давления в краске, который им нужен», – заключил новый центровой «Лейкерс».