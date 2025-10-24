«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом
Деандре Эйтон учится играть с Лукой Дончичем и Остином Ривзом.
«Уже могу сказать точно, что это будет веселый сезон. Лука и Остин внимательно относятся ко мне и моим предпочтениям. К пик-н-роллу, разменам. Доверяют моему опыту, это хорошо видно на тренировках, в работе в краске и изоляциях после пик-н-ролла.
Лука говорит глазами. Он похож на других лучших разыгрывающих, таких как Крис Пол. Один разговор, и они понимают, что тебе нужно. Полностью читают игру, сразу разбирают соперника через призму своих партнеров.
Я буду еще одним инструментом давления в краске, который им нужен», – заключил новый центровой «Лейкерс».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2131 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
