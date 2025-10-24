Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал 3-ю победу подряд.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в Нижнем Новгороде (84:64) и вернулся в верхнюю часть турнирной таблицы (4-2).

Центровой Алекс Пойтресс оформил дабл-дабл (23+10) и стал лучшим игроком матча.

«Мы приехали сюда хорошей командой и доказали это на площадке. Несмотря на то что «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации. Мы же забивали все больше и больше, и игроки начали играть, чтобы порадовать болельщиков. «Нижний» стал более уверен в своих действиях, они заиграли командно и слаженно, что добавило сложностей нашей игре. Но мы проговорили все ошибки и закончили игру так, как и должны были», – рассудил главный тренер Александер Секулич.