Посольство РФ: «Решение суда Парижа по Даниилу Касаткину показало предвзятое отношение к России»
Решение суда по Касаткину показало отношение к России, заявили в посольстве РФ.
«С точки зрения логики развития событий могу предположить, что тем самым они хотят показать в целом такое отношение предвзятое к России.
Видимо, скорее всего, они удовлетворят запрос экстрадиции США, поэтому наверное для них отпустить Касаткина под судебный контроль означало бы, что они не считают доводы американских следователей серьезными», – сказал глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.
Российский баскетболист был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. В США Касаткину может грозить до 5 лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Р-Спорт»
