  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
0

Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Анадолу Эфес» и «Фенербахче» встретятся в турецком дерби, немецкая «Бавария» примет греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-1, Панатинаикос Греция – 4-1, Жальгирис Литва – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Париж Франция – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Виртус Италия – 3-2, Барселона Испания – 3-3, Валенсия Испания – 3-3, Дубай ОАЭ – 3-3, Монако – 3-3, Реал Испания – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Милан Италия – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Баскония Испания – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1969 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoПартизан
logoАнадолу Эфес
logoВиртус
logoБавария
logoФенербахче
logoПанатинаикос
logoПариж
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
вчера, 20:25
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
вчера, 14:40
Главные новости
Аарон Гордон отказался забирать мяч после 50-очковой игры: «Не хочу брать поражение с собой»
23 минуты назад
Гилберт Аренас об арестах Розира и Биллапса: «Инсайдер написала, что это я настучал. Я тут вообще ни при чем»
38 минут назад
Чонси Биллапс – центральная фигура как в расследовании о покере, так и в расследовании о ставках
сегодня, 09:15
Никола Йокич сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в первых играх сезона
сегодня, 08:11
Лав удалил шуточный пост о Биллапсе и Розире после замечания и разговора с Лиллардом
сегодня, 07:53
Директор ФБР – Стивену Эй Смиту о «мести Трампа»: «Наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал»
сегодня, 07:35
Стефен Карри набрал 42 очка в победной игре с «Денвером» (ОТ)
сегодня, 06:53Видео
Аарон Гордон повторил рекорд Терри Розира по точным трехочковым в первом матче сезона в истории НБА
сегодня, 06:33
Аарон Гордон набрал 50 очков (10 из 11 трехочковых) в игре с «Голден Стэйт» – новый рекорд карьеры
сегодня, 06:13Видео
Шакил О′Нил об аресте Чонси Биллапса: «Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?»
сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 08:50
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Пари НН»
сегодня, 08:25
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
вчера, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
вчера, 12:07