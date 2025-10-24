Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.
«Анадолу Эфес» и «Фенербахче» встретятся в турецком дерби, немецкая «Бавария» примет греческий «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-1, Панатинаикос Греция – 4-1, Жальгирис Литва – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Париж Франция – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Виртус Италия – 3-2, Барселона Испания – 3-3, Валенсия Испания – 3-3, Дубай ОАЭ – 3-3, Монако – 3-3, Реал Испания – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Милан Италия – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Баскония Испания – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
