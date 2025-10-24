Кевин Гарнетт в 2019 году вероятно участвовал в одной из подпольных покерных игр из расследования ФБР

Кевин Гарнетт может быть косвенно связан с делом Чонси Биллапса.

Биллапс является частью расследования частных игр в покер, организованных мафией в мошеннических целях.

По информации журналиста Пабло Торре, в 2019 году участником одного из этих мероприятий в качестве звездного гостя был член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт .

Информации о причастности легендарного игрока к криминальным схемам нет. Его имя не упоминалось в обнародованных материалах ФБР.