Кевин Гарнетт в 2019 году вероятно участвовал в одной из подпольных покерных игр из расследования ФБР
Кевин Гарнетт может быть косвенно связан с делом Чонси Биллапса.
Биллапс является частью расследования частных игр в покер, организованных мафией в мошеннических целях.
По информации журналиста Пабло Торре, в 2019 году участником одного из этих мероприятий в качестве звездного гостя был член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт.
Информации о причастности легендарного игрока к криминальным схемам нет. Его имя не упоминалось в обнародованных материалах ФБР.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
