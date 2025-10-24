Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
Луи Лабери вернулся в национальную команду.
33-летний французский форвард потерял место в сборной после приезда в Россию летом 2022 года. В это межсезонье Лабери подписал контракт с «Гран-Канарией» и выступает в испанском чемпионате.
Лабери включен в заявку национальной команды на первое окно квалификации чемпионата мира-2027 в ноябре-декабре этого года.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Équipes de France de Basket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости