Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027

Луи Лабери вернулся в национальную команду.

33-летний французский форвард потерял место в сборной после приезда в Россию летом 2022 года. В это межсезонье Лабери подписал контракт с «Гран-Канарией» и выступает в испанском чемпионате.

Лабери включен в заявку национальной команды на первое окно квалификации чемпионата мира-2027 в ноябре-декабре этого года.