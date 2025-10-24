«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера

«Пеликанс» расстались с молодым защитником.

Клуб объявил об отчислении 23-летнего Джейдена Спрингера . Поскольку контракт игрока не был гарантирован, финансовые потери клуба окажутся минимальными.

Баскетболист получит оплату за три дня, проведенные под контрактом в регулярном сезоне, а также за два дня, которые он проведет в статусе отчисленного игрока. В сумме это составит около 70 000 долларов.

После его отчисления «Новый Орлеан » освободил одно место в составе команды и увеличил пространство под налогом на роскошь примерно до 4 млн долларов.