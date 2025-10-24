«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
«Пеликанс» расстались с молодым защитником.
Клуб объявил об отчислении 23-летнего Джейдена Спрингера. Поскольку контракт игрока не был гарантирован, финансовые потери клуба окажутся минимальными.
Баскетболист получит оплату за три дня, проведенные под контрактом в регулярном сезоне, а также за два дня, которые он проведет в статусе отчисленного игрока. В сумме это составит около 70 000 долларов.
После его отчисления «Новый Орлеан» освободил одно место в составе команды и увеличил пространство под налогом на роскошь примерно до 4 млн долларов.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1725 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Бобби Маркса
