Адвокат Даниила Касаткина об отказе Парижа освободить игрока: «Совершенно неожиданно. Они даже не указали причину»

Адвокат Касаткина выразил недоумение отказом суда Парижа освободить игрока.

Сегодня суд в Париже отклонил ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении из тюрьмы под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

«Нет», – ответил адвокат россиянина Фредерик Бело на вопрос о готовности оспаривать через кассационный суд принятое сегодня решение суда.

Адвокат подчеркнул, что хочет ознакомиться с мотивировочной частью вердикта, которую суд пообещал предоставить через три дня.

«Для меня это совершенно неожиданно. Они даже не указали причину, что довольно редко бывает, я впервые с таким сталкиваюсь. Обычно следственная палата всегда объясняет свои мотивы, общается с адвокатом, общается с задержанным, объясняет, почему она не удовлетворена гарантиями, объясняет, какие трудности мешают ей освободить его. А в данном случае они ничего не сказали», – сказал Бело.

Атакующий защитник МБА-МАИ был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. В США Касаткину может грозить до 5 лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество.