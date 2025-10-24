Эргин Атаман был удален в проигранном «Виртусу» матче Евролиги
Эргин Атаман получил два технических замечания.
Главный тренер «Панатинаикоса» был недоволен судейскими решениями и был удален во второй половине матча.
Греческий клуб уступил «Виртусу» в гостях – 75:92. Игроки «Пао» получили право на 28 попыток с линии (25 точных), итальянцы реализовали 11 из 16 штрафных.
