Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать»

Главный тренер «Пари НН» обозначил причины домашнего поражения.

«Нижний Новгород» уступил «Зениту» у себя на арене (64:84). Гости обновили рекорд сезона по подборам в нападении (30). «Пари НН» смог забрать 3-ю четверть, но не совершить камбэк с «-23» после 1-й половины.

«Ключевую роль сыграло то, что не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине «Зенит» собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», – заключил Сергей Козин.