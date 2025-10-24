0

Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать»

Главный тренер «Пари НН» обозначил причины домашнего поражения.

«Нижний Новгород» уступил «Зениту» у себя на арене (64:84). Гости обновили рекорд сезона по подборам в нападении (30). «Пари НН» смог забрать 3-ю четверть, но не совершить камбэк с «-23» после 1-й половины.

«Ключевую роль сыграло то, что не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине «Зенит» собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», – заключил Сергей Козин.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2132 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
logoЗенит
logoБК Пари Нижний Новгород
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» крупно обыграл «Пари НН»
сегодня, 18:03
БК Пари Нижний Новгород – Зенит – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 24 октября 2025
вчера, 13:21Пользовательская новость
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
15 октября, 20:43
Главные новости
Кевин Гарнетт в 2019 году вероятно участвовал в одной из подпольных покерных игр из расследования ФБР
17 минут назад
Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»
36 минут назад
«Будь самим собой, у каждого свой уникальный путь». Егор Дёмин поделился советами Яо Мина и Винса Картера
47 минут назад
«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом
50 минут назад
«Он доминировал 2 дня, а потом исчез». Руи Хатимура рассказал о первой встрече с Деандре Эйтоном в юности
сегодня, 18:45
«Партизан» всерьез интересуется Кэмероном Пэйном
сегодня, 18:30
Евролига. «Анадолу Эфес» принимает «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 18:28Live
Егор Дёмин: «Мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом»
сегодня, 18:12
Единая лига ВТБ. «Зенит» крупно обыграл «Пари НН»
сегодня, 18:03
НБА показала расцветку площадок на матчи внутрисезонного Кубка
сегодня, 17:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 18:29
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00