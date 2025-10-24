Член тренерского штаба Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе» Соня Раман возглавила «Сиэтл» в женской НБА
«Сиэтл» нанял Соню Раман.
51-летняя специалистка индийского происхождения работала в штабе Тэйлора Дженкинса в «Гриззлис» с 2020 по 2024 год, после чего была ассистентом в «Нью-Йорк Либерти». В «Мемфисе» Раман занималась скаутской работой, развитием игроков и аналитикой.
Раман сменила Ноэль Куин, при которой «Сторм» последние два года вылетал в 1-м раунде плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
