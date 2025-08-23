Адвокат Даниила Касаткина: «Не получали никакой информации о запросе США на экстрадицию»

Защита Даниила Касаткина не получала данных о запросе на его экстрадицию в США.

«На данный момент мы не получили никакой информации о ходе американской процедуры. Мы ожидаем ее и рассмотрим в приоритетном порядке.

Слушание состоится в следственной палате в эту среду, 27 августа, в 14.00. Речь идет о ходатайстве Касаткина об освобождении», – рассказал адвокат Фредерик Бело.

Ранее адвокат сообщил, что срок отправки официального запроса на экстрадицию со стороны США французским властям истекает 23 августа.

Атакующий защитник МБА-МАИ был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. Игрока подозревают в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.