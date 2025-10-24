  • Спортс
  Источник в «Сперс»: «Виктору Вембаньяме понравилось использовать свои преимущества в контактном баскетболе»
Источник в «Сперс»: «Виктору Вембаньяме понравилось использовать свои преимущества в контактном баскетболе»

Виктор Вембаньяма продемонстрировал новый стиль игры.

Форвард «Сан-Антонио» начал чемпионат с дабл-дабла (40+15) и всего дважды бросал из-за дуги (8,8 попытки в прошлом сезоне).

«Ему понравилось использовать физические преимущества в контактном баскетболе», – поделился источник в команде.

«Он определенно стал больше, сильнее, более агрессивным, готовым к контакту. Он подомнет под себя всю лигу, если останется здоровым», – заключил скаут команды Западной конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
