Источник в «Сперс»: «Виктору Вембаньяме понравилось использовать свои преимущества в контактном баскетболе»
Виктор Вембаньяма продемонстрировал новый стиль игры.
Форвард «Сан-Антонио» начал чемпионат с дабл-дабла (40+15) и всего дважды бросал из-за дуги (8,8 попытки в прошлом сезоне).
«Ему понравилось использовать физические преимущества в контактном баскетболе», – поделился источник в команде.
«Он определенно стал больше, сильнее, более агрессивным, готовым к контакту. Он подомнет под себя всю лигу, если останется здоровым», – заключил скаут команды Западной конференции.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2166 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
