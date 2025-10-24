Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
24 октября в чемпионате Франции пройдет один матч.
«Лимож» примет «Сен-Кантен».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 3-1, Нантер – 3-1, Шоле – 3-1, Страсбур – 3-1, Ле-Ман – 3-1, Монако – 3-1, Бурк – 2-2, Лимож – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Булазак – 2-2, Нанси – 2-2, Париж – 2-2, Дижон – 1-3, Сен-Кантен – 1-3, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
