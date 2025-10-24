  • Спортс
0

«Будь самим собой, у каждого свой уникальный путь». Егор Дёмин поделился советами Яо Мина и Винса Картера

Егор Дёмин рассказал о начале своей дороги в НБА.

«Вообще, в США и на мероприятиях «Бруклина» я уже повстречал много легендарных личностей из мира баскетбола, и со многими удалось пообщаться лично. Все были очень открытыми и старались помочь мне как молодому игроку. Запомнилось общение в Китае на матчах в Макао с Яо Мином, который поделился своей историей и теми проблемами, с которыми он сталкивался в первые годы своей карьеры в НБА. Много общались с Винсом Картером, который тоже помогает команде, а сейчас еще работает на телевидении. Во многом истории этих игроков сводились к одному совету: «Будь самим собой, у каждого свой уникальный путь, и никогда не сомневайся в том, на что ты способен».

Если говорить о своем пути…наверное, у меня уже есть начало своей истории. Это буква «Ë» на моей игровой майке. Идея пришла еще в университете Бригама Янга. Я пытался добиться, чтобы моя фамилия была написана полностью на русском языке. Знаю, что были игроки из других стран, которым это разрешали. В одном из колледжей, например, играл китаец с иероглифами на майке. К сожалению, у меня не хватило времени реализовать эту идею. Но когда я попал в НБА, где, как вы знаете, например, фамилия «Dončić» пишется со знаками из словенского языка, я решил, что очень хочу букву «Ë» на майке. Тем самым хотел подчеркнуть, что я из России и как правильно нужно произносить мою фамилию. Как вам эта идея с «Ë»?» – задался вопросом Дёмин в своем блоге на Спортсе.

«Буквой «Ё» хотел подчеркнуть, что я из России».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2132 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Блог Егора Дёмина на Спортсе
