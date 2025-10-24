Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»

Гога Битадзе порадовался возвращению Джейлена Саггса.

Защитник выбыл в январе прошлого года из-за травмы колена и операции, но смог принять участие в первой игре нового чемпионата.

«Его возвращение нас воодушевляет. Его действия, как когда он перехватил мяч в середине площадки в результате прессинга и забросил лэй-ап, заводят нас всех, не только зрителей.

Ему нужно меньше нырять за мячом на паркет. Но это заставляет нас действовать более агрессивно, поэтому он сердце команды.

Такой статус оказывает большое давление, но он его легко переносит, отличный игрок. Будет очень важен в этом сезоне», – поделился центровой «Орландо».