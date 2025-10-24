  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»
Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»

Гога Битадзе порадовался возвращению Джейлена Саггса.

Защитник выбыл в январе прошлого года из-за травмы колена и операции, но смог принять участие в первой игре нового чемпионата.

«Его возвращение нас воодушевляет. Его действия, как когда он перехватил мяч в середине площадки в результате прессинга и забросил лэй-ап, заводят нас всех, не только зрителей.

Ему нужно меньше нырять за мячом на паркет. Но это заставляет нас действовать более агрессивно, поэтому он сердце команды.

Такой статус оказывает большое давление, но он его легко переносит, отличный игрок. Будет очень важен в этом сезоне», – поделился центровой «Орландо».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2133 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
logoОрландо
logoНБА
logoГога Битадзе
logoДжейлен Саггс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
