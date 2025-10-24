Чендлер Парсонс: «Ламело Болл не входит в пятерку лучших разыгрывающих, а «Хорнетс» будут в пятерке худших команд»
Чендлер Парсонс описал проблему Ламело Болла.
Разыгрывающий начал свой 6-й сезон в НБА и ни разу не играл в плей-офф.
«Он никогда не получит признания, если не начнет побеждать. Будет набирать очки, очень яркий игрок, за которым интересно наблюдать. Сам по себе он обязателен для просмотра, но никто не смотрит.
Это проблема «Шарлотт». Мне нравится Брэндон Миллер, некоторые элементы их команды. Но Ламело не входит в Топ-5 лучших разыгрывающих, а команда будет в пятерке худших в лиге. Так что тяжело добиться уважения с такими результатами», – заключил Парсонс.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2166 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
