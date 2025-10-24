  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чендлер Парсонс: «Ламело Болл не входит в пятерку лучших разыгрывающих, а «Хорнетс» будут в пятерке худших команд»
2

Чендлер Парсонс: «Ламело Болл не входит в пятерку лучших разыгрывающих, а «Хорнетс» будут в пятерке худших команд»

Чендлер Парсонс описал проблему Ламело Болла.

Разыгрывающий начал свой 6-й сезон в НБА и ни разу не играл в плей-офф.

«Он никогда не получит признания, если не начнет побеждать. Будет набирать очки, очень яркий игрок, за которым интересно наблюдать. Сам по себе он обязателен для просмотра, но никто не смотрит.

Это проблема «Шарлотт». Мне нравится Брэндон Миллер, некоторые элементы их команды. Но Ламело не входит в Топ-5 лучших разыгрывающих, а команда будет в пятерке худших в лиге. Так что тяжело добиться уважения с такими результатами», – заключил Парсонс.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2166 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoШарлотт
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
logoЛамело Болл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллей-уп Ламело Болла на Брэндона Миллера и реверс-данк Виктора Вембаньямы – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
вчера, 14:11Видео
Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов за 22 минуты в первом официальном матче в НБА
вчера, 04:16Видео
Коллин Секстон потерял 7,5 см роста по новым измерениям
17 октября, 11:33
Главные новости
НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
47 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» уступил «Фенербахче», «Бавария» проиграла «Олимпиакосу» и другие результаты
49 минут назад
Источник в «Сперс»: «Виктору Вембаньяме понравилось использовать свои преимущества в контактном баскетболе»
54 минуты назад
Кевин Гарнетт в 2019 году, вероятно, участвовал в одной из подпольных покерных игр из расследования ФБР
сегодня, 19:29
Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»
сегодня, 19:10
«Будь самим собой, у каждого свой уникальный путь». Егор Дёмин поделился советами Яо Мина и Винса Картера
сегодня, 18:59
«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом
сегодня, 18:56
«Он доминировал 2 дня, а потом исчез». Руи Хатимура рассказал о первой встрече с Деандре Эйтоном в юности
сегодня, 18:45
«Партизан» всерьез интересуется Кэмероном Пэйном
сегодня, 18:30
Егор Дёмин: «Мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом»
сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Член тренерского штаба Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе» Соня Раман возглавила «Сиэтл» в женской НБА
29 минут назад
Эргин Атаман был удален в проигранном «Виртусу» матче Евролиги
44 минуты назадФото
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 18:29
Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»
сегодня, 19:42
Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать»
сегодня, 19:37
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01