  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Он доминировал 2 дня, а потом исчез». Руи Хатимура рассказал о первой встрече с Деандре Эйтоном в юности
3

«Он доминировал 2 дня, а потом исчез». Руи Хатимура рассказал о первой встрече с Деандре Эйтоном в юности

Руи Хатимура прокомментировал нового одноклубника.

Форвард «Лейкерс» одного возраста (27 лет) с новым центровым Деандре Эйтоном, но был выбран на драфте на год позже.

«У него интересный характер. Он мне уже нравится. Своеобразный.

Мы встретились с ним впервые в тренировочном лагере НБА, когда мне было 16. Забавно, что мы стали партнерами теперь.

Помню, что он доминировал первые два дня, а потом свернул свое участие. Удивился тогда, куда он пропал», – посмеялся Хатимура.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2131 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
logoРуи Хатимура
logoНБА
logoДеандре Эйтон
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Кевин Гарнетт в 2019 году вероятно участвовал в одной из подпольных покерных игр из расследования ФБР
16 минут назад
Гога Битадзе: «Джейлену Саггсу нужно меньше нырять за мячом на паркет, но это и делает его сердцем команды»
35 минут назад
«Будь самим собой, у каждого свой уникальный путь». Егор Дёмин поделился советами Яо Мина и Винса Картера
46 минут назад
«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом
49 минут назад
«Партизан» всерьез интересуется Кэмероном Пэйном
сегодня, 18:30
Евролига. «Анадолу Эфес» принимает «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 18:28Live
Егор Дёмин: «Мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом»
сегодня, 18:12
Единая лига ВТБ. «Зенит» крупно обыграл «Пари НН»
сегодня, 18:03
НБА показала расцветку площадок на матчи внутрисезонного Кубка
сегодня, 17:59Видео
Гилберт Аренас и Малик Бизли не упоминаются в связи с последним громким делом ФБР
сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»
3 минуты назад
Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 18:29
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31