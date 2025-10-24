«Он доминировал 2 дня, а потом исчез». Руи Хатимура рассказал о первой встрече с Деандре Эйтоном в юности
Руи Хатимура прокомментировал нового одноклубника.
Форвард «Лейкерс» одного возраста (27 лет) с новым центровым Деандре Эйтоном, но был выбран на драфте на год позже.
«У него интересный характер. Он мне уже нравится. Своеобразный.
Мы встретились с ним впервые в тренировочном лагере НБА, когда мне было 16. Забавно, что мы стали партнерами теперь.
Помню, что он доминировал первые два дня, а потом свернул свое участие. Удивился тогда, куда он пропал», – посмеялся Хатимура.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2131 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
