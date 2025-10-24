Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев

Судебные разбирательства по делам игрока и тренера растянутся надолго.

Федеральное расследование в отношении Чонси Биллапса и Терри Розира , как ожидается, продлится от шести до двенадцати месяцев. Оба фигуранта готовятся оспаривать выдвинутые против них обвинения по мере развития судебного процесса.

Розир фигурирует в расследовании, связанном со спортивными ставками, из-за подозрительных пари на его выступления в 2023 году за «Шарлотт». В то же время Биллапсу предъявлены обвинения, связанные с предполагаемой незаконной покерной деятельностью в нескольких штатах.

Несмотря на серьезность обвинений, ожидается, что оба будут активно оспаривать их в суде.