1

Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев

Судебные разбирательства по делам игрока и тренера растянутся надолго.

Федеральное расследование в отношении Чонси Биллапса и Терри Розира, как ожидается, продлится от шести до двенадцати месяцев. Оба фигуранта готовятся оспаривать выдвинутые против них обвинения по мере развития судебного процесса.

Розир фигурирует в расследовании, связанном со спортивными ставками, из-за подозрительных пари на его выступления в 2023 году за «Шарлотт». В то же время Биллапсу предъявлены обвинения, связанные с предполагаемой незаконной покерной деятельностью в нескольких штатах.

Несмотря на серьезность обвинений, ожидается, что оба будут активно оспаривать их в суде.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1949 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЧонси Биллапс
logoНБА
logoТерри Розир
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арестованы тренер и игрок НБА: Биллапс был приманкой ради мафии, Розир симулировал для ставок. Как накажут?
38 минут назад
Шакил О′Нил об аресте Чонси Биллапса: «Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?»
сегодня, 05:55
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
вчера, 19:53Фото
Главные новости
Никола Йокич сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в первых играх сезона
37 минут назад
Лав удалил шуточный пост о Биллапсе и Розире после замечания и разговора с Лиллардом
55 минут назад
Директор ФБР – Стивену Эй Смиту о «мести Трампа»: «Наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал»
сегодня, 07:35
Стефен Карри набрал 42 очка в победной игре с «Денвером» (ОТ)
сегодня, 06:53Видео
Аарон Гордон повторил рекорд Терри Розира по точным трехочковым в первом матче сезона в истории НБА
сегодня, 06:33
Аарон Гордон набрал 50 очков (10 из 11 трехочковых) в игре с «Голден Стэйт» – новый рекорд карьеры
сегодня, 06:13Видео
Шакил О′Нил об аресте Чонси Биллапса: «Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?»
сегодня, 05:55
Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»
сегодня, 05:37Видео
НБА. 55 очков Гилжес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Индиану» в двойном овертайме, 42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Денвер» в дополнительной 5-минутке
сегодня, 05:16
Дальний трехочковый Стефена Карри помог «Уорриорс» перевести матч с «Наггетс» в овертайм
сегодня, 05:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
10 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Пари НН»
23 минуты назад
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
вчера, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
вчера, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
вчера, 10:52Фото