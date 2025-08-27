Роб Пелинка: «Возможность увидеть Луку Дончича своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан»
Роб Пелинка объяснил свой прилет в Польшу на Евробаскет-2025.
«Лука в отличной форме и действительно настроен усердно работать этим летом. И возможность увидеть это своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс».
Пелинка прилетел на чемпионат Европы вместе с Джини Басс, чтобы посмотреть на игру новой звезды «Лейкерс». Дончич заметно похудел этим летом, следуя новой диете и программе тренировок.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
