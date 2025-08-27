1

В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене

Рекламу с Лукой Дончичем в Далласе перенесли из-за недовольства «Маверикс».

Руководство «Далласа» посчитало, что билборд с рекламой Overwatch 2, на котором изображен защитник «Лейкерс», расположен слишком близко к арене «Маверикс». По их мнению, это могло отвлекать болельщиков и мешать проведению мероприятий.

В итоге рекламу переместили в другую локацию.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBACentral
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoДаллас
