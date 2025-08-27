В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
Рекламу с Лукой Дончичем в Далласе перенесли из-за недовольства «Маверикс».
Руководство «Далласа» посчитало, что билборд с рекламой Overwatch 2, на котором изображен защитник «Лейкерс», расположен слишком близко к арене «Маверикс». По их мнению, это могло отвлекать болельщиков и мешать проведению мероприятий.
В итоге рекламу переместили в другую локацию.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBACentral
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости