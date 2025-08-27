Роб Пелинка и Джини Басс навестили Луку Дончича на Евробаскете
Руководители «Лейкерс» прибыли в Польшу на Евробаскет.
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка и бывшая владелица клуба Джини Басс прилетели на чемпионат Европы, чтобы посмотреть на игру звезды сборной Словении и «Лейкерс» Луки Дончича.
Группа прибыла в Катовице из Лос-Анджелеса на частном самолете, который доставил их прямо к месту проведения матчей сборной Словении.
Ожидается, что представили «Лейкерс» посетят матчи Словении против Польши (28 августа) и против Франции (30 августа).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3637 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Svet24
