Роб Пелинка и Джини Басс навестили Луку Дончича на Евробаскете

Руководители «Лейкерс» прибыли в Польшу на Евробаскет.

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка и бывшая владелица клуба Джини Басс прилетели на чемпионат Европы, чтобы посмотреть на игру звезды сборной Словении и «Лейкерс» Луки Дончича .

Группа прибыла в Катовице из Лос-Анджелеса на частном самолете, который доставил их прямо к месту проведения матчей сборной Словении.

Ожидается, что представили «Лейкерс » посетят матчи Словении против Польши (28 августа) и против Франции (30 августа).